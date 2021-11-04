فولفسبورغ وليل أنعشا آمالهما

دوليه

أنعش فولفسبورغ الألماني وليل الفرنسي آمالهما عندما ثأر الأول من ضيفه سالزبورغ النمسوي بالفوز عليه 2-1، وتغلب الثاني على مضيفه إشبيلية الإسباني 2-1 أول من أمس في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المباراة الأولى، سجل ريدل باكو (3) ولوكاس نميتشا (60) هدفي فولفسبورغ، وماكسيميليان فوبر (30) هدف سالزبورغ. وضرب الفريق الألماني عصفورين بحجر واحد فهو رد الاعتبار لسقوطه أمام سالزبورغ 1-3 في الجولة الثالثة وحقق انتصاره الأول في دور المجموعات بعد تعادلين وخسارة.

وتخلص فولفسبورغ من المركز الأخير وصعد إلى المرتبة الثانية مشاركة مع ليل الذي أنعش حظوظه بدوره آماله بفوزه الثمين على مضيفه إشبيلية 2-1. في المقابل، مني سالزبورغ بخسارته الأولى بعد تعادل وانتصارين وبقي في الصدارة برصيد سبع نقاط، لكنه أهدر فرصة أن يكون أول المتأهلين إلى ثمن النهائي في حال فوزه. وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حذا ليل حذو فولفسبورغ واقتنص فوزه الأول في دور المجموعات عندما تغلب على مضيفه اشبيلية 2-1. وكان اشبيلية البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي الارجنتيني لوكاس أوكامبوس في الدقيقة الـ 15، ونجح ليل في إدراك التعادل من ركلة جزاء انبرى لها الدولي الكندي جوناثان ديفيد بنجاح.

وسجل جوناثان ايكوني التقدم لليل مطلع الشوط الثاني (51). وتراجع اشبيلية الى المركز الأخير بعدما تجمد رصيده عند ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات.

