يوفنتوس حسم تأهله

دوليه

تغلب يوفنتوس الإيطالي على معاناته المحلية وبلغ الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي 4-2، أول من أمس ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة. وحقق فريق السيدة العجوز انتصاره الرابع تواليا رافعاً رصيده الى 12 نقطة بالعلامة الكاملة أمام تشلسي (9) الذي تلقى هزيمته الوحيدة امام الفريق الإيطالي، فيما يحتل زينيت المركز الثالث (ثلاث نقاط) مقابل رصيد خالٍ لمالمو. وفي تورينو، وضع يوفنتوس إخفاقاته في الدوري خلفه بعد خسارته في مباراتيه الاخيرتين، وحجز مقعده الى دور الـ16 بفضل مهاجمه الدولي الارجنتيني باولو ديبالا الذي حمل شارة القيادة في مباراته رقم 50 في دوري الابطال وسجل هدفين. وأحكم فريق «السيدة العجوز» سيطرته على مجريات الشوط الاول وهدد باكراً عبر تسديدة من فيديريكيو برنارديسكي تصدى لها الحارس ستانيسلاف كريتسيوك (8)، قبل أن ترتد تسديدة لديبالا من القائم (9). وافتتح الأرجنتيني النتيجة بعدما تهيأت الكرة أمامه إثر ركنية تابعها بيسراه صاروخية في سقف المرمى (11). وعلى عكس مجريات اللعب، منح المدافع ليوناردو بونوتشي التعادل للضيوف بعدما حاول تشتيت عرضية من فياشيسلاف كارافاييف نزلت ساقطة في مرمى حارسه البولندي فويتشيخ تشتتشني (26). وبدأ النادي الشمالي الشوط الثاني من حيث أنهى الأول وتحصل على ركلة جزاء إثر عرقلة من البرازيلي كلاودينيو على كييزا، انبرى لها ديبالا وأهدر المحاولة الاولى مسددًا بجانب القائم الأيسر، إلا أن الحكم أمر بإعادتها لدخول لاعبيَن من الخصم الى المنطقة قبل تسديد الارجنتيني للكرة ليضعها في المكان ذاته زاحفة ولكن داخل الشباك هذه المرة (58). وسجل كييزا الهدف الثالث بعدما راوغ المدافع قبل ان يسدد الكرة في الشباك (73). وأضاف الاسباني ألفارو موراتا الرابع بتمريرة من ديبالا (82)، قبل أن يسجل الايراني ساردار أزمون الهدف الثاني للضيوف (90+2).

وكان الدولي المغربي حكيم زياش قاد فريقه تشلسي الإنكليزي لتحقيق فوز مهم على مستضيفه مالمو السويدي بهدف من دون رد. وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل من دون أهدف وفي الشوط الثاني تمكن حكيم زياش من تسجيل هدف الفوز للفريق اللندني الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط وحقق فوزه الثالث في المجموعة مقابل خسارة وحيدة كانت أمام مستضيفه يوفنتوس في المرحلة الثانية بهدف نظيف.

