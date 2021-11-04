«خماسية» جديدة لبايرن

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قاد المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونخ الألماني إلى الدور ثمن النهائي بتسجيله ثلاثية من خماسية الفوز على بنفيكا البرتغالي 5-2 الثلاثاء على ملعب «أليانز أرينا» في ميونخ، فيما استغل برشلونة تعثر بنفيكا وانتزع منه المركز الثاني بفوزه الثمين على دينامو كييف في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي المباراة الأولى سجل ليفاندوفسكي ثلاثيته (26 و61 و84)، وأضاف سيرج غنابري (32) ولوروا سانيه (49) الهدفين الآخرين، فيما سجل البرازيلي موراتو (38) والأوروغواياني داروين نونييس (74) هدفي بنفيكا.

واحتفل ليفاندوفسكي بمباراته المئة في المسابقة بأفضل طريقة ممكنة حيث عزز غلته التهديفية بها رافعا رصيده الى 81 هدفا بينها ثمانية أهداف هذا الموسم، وصنع الهدف الثاني لسيرج غنابري، علما بأنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وبات ليفاندوفسكي أول بولندي يبلغ هذا الحاجز من المباريات في المسابقة القارية العريقة، وسادس لاعب يهز الشباك في مباراته المئة في المسابقة القارية العريقة بعد الفرنسي تييري هنري والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو والإيطالي أندريا بيرلو والألماني طوني كروس. وجدد النادي البافاري فوزه على الفريق البرتغالي بعدما كان تغلب عليه برباعية نظيفة في الجولة الثالثة في لشبونة، وحقق فوزه الرابع تواليا معززا موقعه في الصدارة برصيد 12 نقطة. وفي المباراة الثانية نجح برشلونة في تحقيق فوز مهم على مستضيفه دينامو كييف بهدف من دون رد. ونجح نجم برشلونة الواعد أنسو فاتي في إهداء ثلاث نقاط لفريقه بإحرازه هدف الفوز في الدقيقة الـ 70.

