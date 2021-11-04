«الذهب» هدف الراميات في «المسدس والبندقية» بطولة سمو ولي العهد للرماية تنطلق اليوم

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تنطلق اليوم منافسات بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد السنوية الكبرى للرماية في مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي للرماية بمشاركة نحو 300 من أميز رماة الكويت وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي وتستمر ثلاثة ايام.

ويشهد اليوم بداية التدريبات الرسمية لرماية السكيت والتراب للرجال اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وكذلك بداية التدريبات الرسمية لرماية البندقية 50 متراً وفي الفترة المسائية تنطلق التدريبات الرسمية لرماية القوس والسهم، وستكون بداية المسابقات الرسمية لرمايتي المسدس والبندقية ضغط الهواء 10 امتار للسيدات ومع نهاية اليوم سيتم التعرف على هوية الفائزات في هاتين المسابقتين.

وأعرب عدنان الابراهيم أمين الصندوق المساعد عن خالص شكره الى راعي البطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على دعمه الدائم للرماية الكويتية وتخصيص بطولة سنوية كبيرة لابنائه رماة وراميات الكويت تحمل اسم سموه الكريم والتي أصبحت تعد واحدة من أهم البطولات التي تحرص الاتحادات الرياضية بالكويت على المشاركة بها وكذلك عدد من الاتحادات الخليجية.

وأشار الابراهيم الى أن عدد المشاركين في البطولة يقارب 300 مشارك، سيتنافس منهم 150 راميا ورامية في رمايات الخرطوش «سكيت وتراب» و100 رام ورامية في أسلحة الرصاص المسدس والبندقية ضغط الهواء 10 أمتار والمسدس 25 متراً والبندقية 50 متراً و50 مشاركا في رماية القوس والسهم الاولمبي.

من جانبه، أكد مشفي المطيري المديرالفني للخرطوش بالتكليف أنه قد تم عمل خطة عمل لإدارة وتنظيم مسابقات رماية الخرطوش وتم تجهيز الميادين بالمعدات والأطباق وتوفير الذخيرة المطلوبة وتم التنسيق مع لجان التحكيم وتحديد مواعيد التدريبات الرسمية والجولات التمهيدية، ثم التصفيات والجولة النهائية لجميع المنافسات . ومن ناحيته، أكد نائب المدير الفني العام لاسلحة الرصاص عبدالله البركات أنه تم عمل خطة عمل لادارة وتنظيم مسابقات رماية أسلحة الرصاص في مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي و ميدان نادي الرماية (فرع الجهراء) وتم الوقوف على جهوزية الميادين ومعدات الرماية وتم التأكد من جهوزية جميع المرافق في ميادين أسلحة الرصاص وكذلك تم عمل اجتماع مع اللجان الفنية والتحكيمية.

هذا، وقد أقيمت مساء الأول من أمس الجولات النهائية لمنافسات رماية المسدس والبندقية ضغط الهواء 10 أمتار لفئة الناشئين والتي أقيمت على مدار اليومين الماضيين على ميدان نادي الرماية (فرع الجهراء)، وقد جاءت نتائج رماية المسدس ضغط الهواء 10 أمتار للناشئين على النحو التالي: المركز الاول الرامي فيصل كامل وجاء في المركز الثاني بندر الغازي وحل في المركز الثالث فهد حسين، وفي رماية البندقية ضغط الهواء 10 أمتار للناشئين جاء في المركز الاول الرامي عبدالله مساعد وفي المركز الثاني معاذ عبدالعزيز وحل في المركز الثالث تركي مبارك.

