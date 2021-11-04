استئناف قيد «عموميات الأندية» وتسديد اشتراكاتها انتخابات القادسية بين أبريل ويوليو.. وتكميلية العربي في فبراير

محلية

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أصدرت الهيئة العامة للرياضة تعميماً لجميع الاندية الرياضية باستئناف قيد العضوية الجديدة وسداد الاشتراكات السنوية وذلك اعتبارا من يوم 15 نوفمبر الجاري ولمدة 53 يوماً، وهي المدة اللازمة لاستكمال فترة قيد العضوية الجديدة وتسديد الاشتراكات السنوية طبقا لاحكام الانظمة الاساسية للاندية الرياضية، ويأتي ذلك استكمالا لمدة التوقف التي كانت الهيئة قد اصدرتها اعتبارا من 7 فبراير الماضي بفعل جائحة كورونا. وطالبت الهيئة الاندية بان تقوم بالاعلان في جريدة محلية واحدة لمدة يوم واحد وكذلك على مواقعها الالكترونية وعلى لوحات الاعلانات بها قبل ثلاثة ايام على الاقل من التاريخ المحدد لفتح باب قيد العضوية الجديدة وسداد الاشتراكات السنوية مع ضرورة تسهيل الاجراءات امام الراغبين بالتسجيل. وشددت على اتخاذ التدابير الاحترازية الواجبة ومراعاة الاشتراطات الصحية المحددة من قبل السلطات الصحية المختصة للوقاية من فيروس كورونا. يذكر ان دورة مجالس ادارات الاندية تنتهي في 2023 حيث جرت انتخاباتها في يناير 2019 باستثناء نادي القادسية الذي حدد فترة مجلس الادارة في الدورة الاولمبية وفقا للمادة الرابعة من باب الاحكام الانتقالية في النظام الاساسي للنادي والتي نصت على النحو التالي :(استثناء من حكم المادة 33 من هذا النظام تنتهي مدة دورة مجلس المنتخب بعد اشهار هذا النظام في السنة التي ستقام خلالها الدورة الاولمبية القادمة وتجري الانتخابات ضمن الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستعقد في تلك السنة). وكان يفترض ان تقام انتخابات النادي بعد اولمبياد طوكيو التي اقيمت في العام الحالي بفعل جائحة كورونا ومن ثم ان القادسية بهذه الحالة مطالب ان يجري انتخاباته ما بين شهر ابريل ويوليو المقبلين وذلك حسب ما اشترطت عليه المادة 13 ،فيما يتعلق بالجمعية العادية السنوية والتي تجتمع اجتماعا عاديا سنويا بعد ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي وقبل مضي تسعين يوما من هذا التاريخ في موعد يحدده مجلس الادارة.

والجدير بالذكر ان السنة المالية تنتهي في 31 مارس.ومن المقرر ان يقدم النادي العربي على اجراء الانتخابات التكميلية للمقاعد الاربعة الشاغرة في مجلس الادارة بعد استقالة 4 من الاعضاء. وكان النادي قرر اقامتها 16 الجاري لكنه ارتأى تأجيلها من منطلق العدالة وتكافؤ الفرص ولحين فتح باب التسجيل وتسديد الاشتراكات ومن ثم فان تلك فرصة امام اعضاء الجمعية بان يقدموا على ذلك. ومن المتوقع ان يجري النادي الانتحابات في منتصف فبراير المقبل وفقا للنظام الاساسي.

