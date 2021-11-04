الهملان: استعدادات «الأولمبي» لكأس آسيا تبدأ اليوم

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أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات فهد الهملان أن المنتخب الأولمبي في حاجة إلى مزيد من العمل الجاد في الفترة المقبلة، من أجل الظهور بمستوى لائق في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستستضيفها اوزبكستان في يونيو المقبل. وقال الهملان في تصريح صحافي: «نجح المنتخب في التأهل لكأس آسيا، وحقق بذلك الهدف المنشود، لكن هذا الهدف يتبعه هدف آخر يتمثل في ضرورة تحقيق نتائج جيدة والذهاب بعيدا في البطولة، وليست المشاركة لمجرد المشاركة». وشدد الهملان الذي ترأس وفد المنتخب الأولمبي في التصفيات على أن هناك متسعاً من الوقت لتجهيز الأزرق الأولمبي للبطولة القارية من خلال إقامة معسكرات خارجية والاتفاق على الكثير من المباريات القوية مع مدارس مختلفة في القارة الآسيوية، مؤكدا أنه لابد من أن تبدأ الاستعدادات من اليوم، وطي صفحة التأهل تماما وعدم المبالغة في الاحتفالات، خصوصا أن الوضع الطبيعي للمنتخبات الكويتية هو تحقيق الانتصار تلو الآخر. وأعرب الهملان في ختام تصريحه عن امنيته بالتوفيق للمنتخب الأولمبي وجميع المنتخبات الوطنية التي تنتظرها استحقاقات في بطولات مختلفة. وكان وفد الأزرق عاد إلى البلاد في وقت متأخر من ليلة أمس، بعد أن حجز بطاقته في العرس القاري عن المجموعة الرابعة.

