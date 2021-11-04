«طائرة القادسية» لتجاوز الجهراء

محلية

?

تقام اليوم الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة حيث يلعب في المجموعة الأولى القادسية مع الجهراء في الـ 07:00 على صالة الاتحاد، والشباب مع العربي في 06:00 على صالة الساحل، واليرموك مع التضامن في الـ 06:00 على صالة كاظمة. في حين يلعب في المجموعة الثانية الكويت مع الساحل في الـ 06:00 على صالة اليرموك، وكاظمة مع برقان في الـ 05:00 على صالة الاتحاد. وتقام البطولة بنظام الدوري من قسمين على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

ويبدو القادسية والعربي مرشحين للتأهل إلى الدور الثاني عن المجموعة الأولى، فيما الاقرب إلى التأهل عن المجموعة الثانية الكويت وكاظمة.

