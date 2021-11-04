خسارة «أزرق اليد» أمام قطر

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خسر المنتخب الوطني لكرة اليد أول من أمس امام نظيره القطري بنتيجة 19 - 32 ضمن منافسات بطولة قطر الدولية لمنتخبات الرجال التي تستضيفها الدوحة. وفي الشوط الاول للمباراة التي اقيمت بصالة دحيل الرياضية حاول الأزرق مجاراة نظيره القطري الذي بدأ بقوة وسجل فارقاً كبيراً في بداية الشوط قبل ان يقلص المنتخب الوطني الفارق في هذا الشوط الذي انتهى بنتيجة 13 - 18. ومع بداية الشوط الثاني للمباراة حاول المنتخب الكويتي تقليص النتيجة الا ان ضعف اللياقة البدنية لم يسعف الفريق اضافة الى عدم التوفيق في انهاء الهجمات لينتهي الشوط بنتيجة 19 - 32. وقال مدير المنتخب فهد الهاجري لـ «كونا» عقب انتهاء المباراة ان المنتخب القطري الذي يعد من افضل ثمانية منتخبات عالمية سجل افضلية وسيطر على بداية المباراة بفضل خبرة لاعبيه. واوضح الهاجري ان «أزرق اليد» يضم اسماء تشارك للمرة الاولى مع المنتخب الاول مشيرا الى ان المنتخب استفاد من هذه المباراة ومواجهة فريق بمستوى المنتخب القطري. واضاف ان كثرة المشاركات والاحتكاك مع منتخبات قوية بعيدا عن نتائجها، سواء كانت ايجابية او سلبية تعود بالفائدة المستقبلية على الفريق، خصوصاً اللاعبين الشباب.

