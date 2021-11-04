اليرموك يلتقي التضامن في «سلة الأولى»

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يسعى اليرموك إلى تحقيق الانتصار عندما يلتقي التضامن في الـ 05:30 مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى لكرة السلة التي تشهد لقاء آخر يجمع النصر مع منتخب الشباب، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي.

وينص نظام البطولة على اقامة دوري بين الفرق السبعة على أن يتأهل الاول الى الدوري الممتاز مباشرةً فيما ينتظر وصيف بطل «الدرجة الاولى» خامس الدوري الممتاز من أجل خوض ثلاث مباريات والفائز في اثنتين يتأهل الى الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

ويشارك منتخب الشباب في البطولة وتعتبر مواجهاته ودية ولا تدخل نتيجتها في حسابات النقاط بين الفرق، وهو خاض مباراتين خسرهما أمام الشباب والصليبخات. وفي المباراة يريد اليرموك أن يدخل دائرة المنافسة حيث خاض مباراة واحدة فقط في افتتاح البطولة حقق الفوز بها على حساب الساحل. ويملك اليرموك الذي يقوده المدرب الوطني خالد القلاف نقطتين، في المقابل، يملك التضامن نقطتين من هزيمتين أمام النصر والساحل. وفي المباراة الثانية ستكون الفرصة مناسبة أمام النصر المتصدر بأربع نقاط لإشراك لاعبيه البدلاء واختبار جهوزيتهم أمام منتخب الشباب.

