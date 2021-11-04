«هو في إيه؟».. جملة رددها سفاح الإسماعيلية بدون توقف أمام النيابة!

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في جديد الجريمة «الداعشية» التي روعت المصريين، واصلت النيابة العامة في مصر، أمس الأربعاء، التحقيق مع سفاح الإسماعيلية الذي قطع رأس مواطن وحملها وتجول بها في الشارع بمنطقة بالإسماعيلية. فيما أفادت وسائل إعلام مصرية بأن المتهم عبد الرحمن دبور، ظهر في حالة عدم وعي وذهول وعدم تركيز قبيل بدء التحقيق معه حتى دخوله سراي النيابة وظل لفترة يردد جملة «هو في إيه؟» بدون انقطاع. وكان المتهم قال الثلاثاء للنيابة العامة، إنه كان يعمل مع شقيق للمجني عليه، يدعى حسن في محل أثاث منذ 3 أعوام، ودخل مصحة للعلاج من الإدمان، لافتاً إلى أنه عقب تعافيه وخروجه، اكتشف قيام المجني عليه بالاعتداء على والدته وشقيقته، فقرر أن ينتقم لشرفه أمام الجميع. كما قام بتمثيل الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة بمكان الواقعة، وروى كيف ترصد للقتيل، كاشفاً عدد الطعنات التي وجهها له حتى وقع على الأرض، ثم ذبحه وفصل رأسه عن جسده. في حين نفى شقيق المجني عليه بعد ساعات من الجريمة اتهام القاتل بأن أخاه تعدى جنسياً على أفراد أسرته. وقال: «كنا نعتبره واحداً من أولادنا وشقيقي المجني عليه هو اللي يعتبر مربيه». كما أضاف أن المجني عليه كبير في السن ومريض كبد ومتزوج ويعيل 7 أبناء. يذكر أن الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية كانت تلقت بلاغاً من الأهالي بالقبض على شخص قام بفصل رأس شخص آخر يدعى محمد الصادق بشارع طنطا، فانتقلت إلى مكان الواقعة وألقت القبض على القاتل. وكان المتهم قد قتل زميله بساطور وفصل رأسه عن جسده ثم تجول به في الشارع. ولاحقاً أعلنت وزارة الداخلية في بيان أن القاتل مهتز نفسياً وسبق حجزه باحدى المصحات للعلاج من الإدمان.