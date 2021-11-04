الإمارات تحتفل بـ«يوم العلم»

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احتفلت دولة الإمارات، أمس بـ «يوم العلم»، ليخفق في وقت واحد فوق المباني والمنازل، التي تتوشح بألوانه في مشهد كرنفالي يتكرر سنويا. وجاء الاحتفال بـ«يوم العلم»، تلبية لدعوة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لرفع العلم على الوزارات والمؤسسات بشكل موحد، في الثالث من نوفمبر في تمام الحادية عشرة صباحا.

وتجسد المناسبة مشاعر الوحدة والتعايش والسلام بين أبناء الوطن والمقيمين، وترسخ صورة الإمارات كمنارة للتعايش والتسامح في المنطقة، حيث يشارك الرجال والنساء والشباب والأطفال من كل الجنسيات في هذا اليوم الأغر بالتعبير عن حبهم لدولة الإمارات بأشكال مختلفة.

وتتزامن المناسبة هذا العام مع احتفالات الدولة بعام الخمسين، حيث رفع علم الإمارات لأول مرة في الثاني من ديسمبر عام 1971، وكان أول من رفعه، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في «دار الاتحاد» بإمارة دبي.

