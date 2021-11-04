رؤساء السلطات الثلاث عقدوا اجتماعهم الخامس في قصر السيف ضوابط العفو.. «سهالات» الأغلبية النيابية الجديدة لن تتجاوز الـ «16 + 1» وطلبات طرح الثقة «قد لا تكتمل»

الأولى

? كتب لافي النبهان وعبدالله المجادي

بناء على تكليف سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد عُقد في قصر السيف امس الاربعاء اجتماعا ضم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار احمد العجيل، ورئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر.

وفيما تترقب الساحة السياسية صدور قرار حاسم بشأن ضوابط العفو الاميري قبل جلسة مجلس الامة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل اكدت مصادر لـ«النهار» ان الضوابط لن تكون معقدة ولا تعجيزية واصفة اياها بـ«سهالات» متوقعة صدورها بداية الاسبوع المقبل.

وكما اشارت «النهار» فان الاغلبية النيابية الجديدة اصبحت جاهزة للتعاون بعدما اتضحت ملامح التحالفات الجديدة وتوقف التيار المؤيد للاستجوابات عند 16 صوتا تمثل كتلتي التسعة والستة اضافة الى النائب عبدالكريم الكندري مع الاشارة الى ان بعض طلبات طرح الثقة بالوزراء والمتطلب توافر عدد 10 نواب لتقديمها «قد لا تكتمل».

وكشف عضو كتلة الـ 6 النائب بدر الملا عن عدم رضا الكتلة عن نتائج انتخابات اللجان البرلمانية وخصوصا اقصاء النائب

