تحصيل الديون الحكومية... حبر على ورق!

الأولى

? كتب عمر أبوالفتوح

لاتزال الجهود الحكومية لتحصيل الديون حبراً على ورق ودون المستوى المأمول، حيث واصلت الديون المستحقة للحكومة ارتفاعاتها بالغة 1.75 مليار دينار بنهاية الـ 4 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2021/2022، مقارنة بحوالي 1.72 مليار بداية أبريل الماضي.

وأشارت مصادر إلى أن هناك جهوداً مبذولة منها وقف إجراءات التراخيص للمتخلفين عن السداد وحرمان البعض الآخر من خدمات الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات التي يتم تقديمها وتطبيق الضبطية القضائية للبعض الآخر، لكن يبدو ان تلك الجهود غير كافية. مصادر موثوقة أشارت لـ «النهار» أن تحصيل الديون المستحقة والبالغة 1.75 مليار يساوي تقريباً حجم الايرادات غير النفطية في الميزانية البالغ 1.8 مليار، لافتة الى أن هذا الرقم يصحح مستويات السيولة الناضبة في صندوق الاحتياطي العام للدولة، ويدفع

