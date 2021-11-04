إدراج لقاحات «كورونا» بـ«دفتر التَّطعيم».. تحت الدّراسة

الأولى

أكدت مصادر صحية أن ادراج لقاحات كورونا ضمن دفتر التطعيم الخاص بالاطفال غير مطروح بالوقت الراهن، الا انه قد يدرج للدراسة لاحقا حسب توصيات المنظمات العالمية، داعية اولياء الامور إلى الاقبال على منح التطعيمات ضد «كوفيد- 19» لمن تتراوح اعمارهم بين 5 الى 12 عاما لتحصينهم والاستعداد لأي اجراءات احترازية مستقبلية.

من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة رفع السعة الاستيعابية لجميع مراكزها الصحية إلى أكثر من 47 ألف مسحة أسبوعيا مع استمرار العمل بمراكز مسحات PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد لخدمة الطلبة وعموم المراجعين. وقال مدير إدارة الصحة العامة بالوزارة د. فهد الغملاس إن الوزارة قامت بالتوسع في عدد المراكز التي تقدم

