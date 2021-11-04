التغير المناخي.. مصر والعراق على «قائمة الغرق» !

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عواصم - الوكالات: يهدد التغير المناخي أكثر من 200 مليون شخص في العالم بينهم سكان مصر والعراق لمخاطر كبيرة بسبب عيشهم بالقرب من مدن يبلغ ارتفاعها عن مستوى سطح البحر أقل من مترين ما يجعلها عرضة لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر والغرق.

وأظهرت دراسة أنه بحلول عام 2100، يمكن أن يرتفع عدد الأشخاص المعرضين لمخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر إلى 410 ملايين شخص، وسيكون معظمهم في المناطق التي يقع 62% منها في نطاق العروض الاستوائية.

وطالت الدراسة دولاً مختارة، بلغ عدد سكانها أكثر من 25 مليون نسمة عام 2010، ممن يعيشون على الأراضي الواقعة تحت خطوط المد العالي. وتحتل الصين المرتبة الأولى من ناحية الأكثر تعرضا للخطر، تليها الهند،

