تراجُع بواقع %94.5 خلال 4 أشهر وللمرة الأولى منذ 7 سنوات انخفاض تاريخي للعجز المالي..49.9 مليوناً فقط

الأولى

? كتب عبدالله عثمان

تتجه الكويت نحو الفوائض المالية مجدداً، وهذا ما أكدته «النهار» بالأمس، ودعمته بيانات وزارة المالية، والتي أظهرت انحساراً تاريخياً للعجز في 4 أشهر من العام المالي الحالي 2021-2022 «ابريل- يوليو»، بلغ 49.912 مليون دينار فقط، مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية الماضية 2020-2021، حين بلغ 906.626 ملايين دينار. ووفقاً لتلك الأرقام ستتجه الموازنة لتحقيق فوائض للمرة الأولى منذ 7 سنوات اتسمت جميعها بالعجز. ووفقاً للتقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية فترة من بداية أبريل حتي نهاية يوليو الماضيين، بلغ إجمالي الإيرادات 5.16 مليارات دينار، مسجلة قفزة بلغت نسبتها نحو 114 في المئة مقارنة بالإيرادات المحققة في الفترة نفسها من 2020/2021 التي كانت قد بلغت 2.41 مليار دينار. وبلغ إجمالي مصروفات الجهات الحكومية في أربعة الأشهر الأولى من السنة المالية الحالية نحو 5.209 مليارات دينار مرتفعاً بنحو 57 في المئة مقارنة بـ3.316 مليارات دينار في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية. وبلغت الإيرادات النفطية المحصلة 4.689 مليارات دينار، وفيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية فبلغت 470.428 مليون دينار.

