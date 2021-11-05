الأولى

? كتب لافي النبهان وعبدالله المجادي

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في دار يمامة امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل حيث رفعوا الى سموه التقرير الأول للجنة المكلفة اقتراح ضوابط وشروط العفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم بهذا الشأن.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعا صباح امس في قصر بيان بناء على تكليف صاحب السمو أمير البلاد.

وكانت بشائر الخير والتفاؤل والاستقرار السياسي قد ظهرت ضمنيا بتغريدة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم معلقا على صورة جماعية له مع رئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية والنائب د. عبيد الوسمي قال فيها «تفاءلوا بالخير تجدوه».

فيما غرد النائب الوسمي على نفس الصورة بقوله: «شعب الكويت الحبيب.. ابتسموا».

وكان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أعلن عن رفع «التقرير الأول» في شأن ضوابط العفو وشروطه إلى سمو أمير البلاد، كاشفا عن تقارير أخرى سيتم رفعها لسموه لاحقا. واستشهد في

