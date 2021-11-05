الأولى

? كتب عمر أبوالفتوح

كشفت مصادر حكومية عن اجراء عمليات تدقيق موسعة على مستوى القياديين للتأكد من حالات التزامهم بعدم «تضارب المصالح» وعدم جمعهم بين مناصب حكومية وأخرى في القطاع الخاص.

وأكدت المصادر أنه في حال تم كشف عدد من القياديين مخالفين للقانون فإنه سيتم الطلب منهم التخلي عن مناصبهم العامة أو في القطاع الخاص.

من جانب آخر كشفت مصادر عن رصد خروقات لقرار مجلس الوزراء بشأن «تقليص الانفاق»، مؤكدة ان أرقام المصروفات الجارية وفق بيانات رسمية لامست حاجز الـ 5 مليارات دينار بنهاية يوليو 2021 مسجلة 3.1 مليارات للفترة نفسها من 2020، بزيادة قدرها 1.9 مليار دينار.

واشارت المصادر الى ارتفاع الإنفاق على المشروعات المدرجة في الخطة التنموية بمقدار 49 مليوناً حيث ارتفع المبلغ من 180 مليوناً إلى 229 مليون دينار، ما يجعل توقعات الإنفاق الرأسمالي هزيلاً خلال العام المالي الحالي وللسنة الثانية

