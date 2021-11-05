الأولى

? كتب فايز الزعل

يبحث المجلس البلدي في جلسته يوم الاثنين المقبل ضوابط وقواعد تسمية المدن والمناطق والشوارع، بعدما احالته اليه وزيرة الاشغال وزيرة الدولة لشؤون البلدية د.رنا الفارس كمشروع قرار من مجلس الوزراء.

وتضمنت الضوابط ان تطلق التسميات وفق التصور الذي يحافظ على الهوية الكويتية الأصيلة والتراث الوطني بجميع أشكاله ويعكس انتماء الكويتيين الثقافي لمحيطهم الخليجي والعربي والإسلامي والعالمي.

وأشارت إلى أهمية أن تنحصر التسميات في «الأشخاص الطبيعيين من أبناء الكويت ومن خارجها، البلدان والمدن من خارج الكويت، الأحداث التاريخية المهمة، المفردات ذات الدلالة المهمة في التراث الكويتي، المنظمات والمؤسسات الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية، والتسميات المحددة المعاني بالأوصاف الحميدة.. مثل النهضة والكرامة وغيرها».

ولفت إلى انه لايجوز إطلاق أسماء الأشخاص على المدن والضواحي إلا لمن تولى مسند الإمارة أو ولاية العهد، كما لايجوز إطلاق أسماء السلاطين والملوك والحكام والأمراء ورؤساء الدول على الطرق والشوارع والميادين إلا بناء على طلب من الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد أو مجلس الوزراء.

واوجب المشروع ان تقتصر تسمية الطرق والشوارع والميادين على اسماء حكام الكويت ومن تولى ولاية العهد، الرموز الوطنية البارزة ممن لهم إسهامات وطنية مهمة وإنجازات وطنية، والبارزين من العسكريين ممن لهم بطولات في ميادين الدفاع الوطني عن الوطن والأمة، والبارزين ممن لهم إنجازات واثر إيجابي على المجتمع والشهداء.

