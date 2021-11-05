وطن النهار

ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مواقف الكويت وشعبها الأصيل ودعمها الكامل في مناصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وذلك خلال لقائه مساء أمس مع سفير الكويت الشيخ عزام المبارك الصباح والسفراء العرب المعتمدين لدى إيطاليا ودولة الفاتيكان بمناسبة زيارته الرسمية إلى روما.

وقالت سفارة الكويت في روما في بيان إن الرئيس الفلسطيني عبر للسفير الصباح عن الاعتزاز بموقف الكويت المعروف والثابت في نصرة القضية الفلسطينية والذي ينبع من أصالة الكويت وشعبها العربي.

من ناحيته أكد السفير دعم الدبلوماسية الكويتية ومساندتها في كل المحافل الدولية لجهود الحكومة الفلسطينية من أجل تحقيق السلام العادل والدائم عبر انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية.

