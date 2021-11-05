وطن النهار

عاد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه إلى البلاد بعد أن ترأس وفد الكويت المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.

وكان في مقدم مستقبلي سموه على أرض المطار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ورئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل وعدد من كبار المسؤولين في الدولة وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.

من جانب آخر، سلم سفير الكويت لدى تونس علي الظفيري رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن دعوة من سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء لزيارة الكويت.

وقال الظفيري في تصريح لـ «كونا» بعد اللقاء الذي جرى بقصر «القصبة» بتونس العاصمة إن الاجتماع تناول أيضا بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى استعراض الروابط التاريخية والمتجذرة بينهما.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على «تدشين مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين» والذي يعد استكمالا للعلاقات الاخوية العميقة والمتأصلة بين البلدين.

ونقل السفير الظفيري عن رئيسة الحكومة التونسية امتنانها للكويت التي هبت لمساعدة بلادها ومعاضدة جهودها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19).

