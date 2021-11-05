وطن النهار

أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد امن المملكة ‏العربية السعودية عبر استهداف مدينة جازان بطائرتين مسيرتين.‏

وأوضحت ان استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد، يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة، يشكلان ‏انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

