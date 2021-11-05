وطن النهار

استقبل نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري وفد العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي برئاسة سفن سيمن، وقد تم بحث عدد من أوجه العلاقة بين الكويت والاتحاد الأوروبي إضافة الى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير ناصر الهين ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي المستشار مشاري النيباري وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الكويت السفير د. كريستيان تودور.

