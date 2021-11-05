وطن النهار

بداية تصريحه الصحافي أمس بالآية الكريمة «فأمّا الزَّبدُ فيذهبُ جُفاءً وأمّا ما ينفعُ النّاسَ فيمكثَ في الأرضِ». وقال: «تشرفت مع رئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية بمقابلة سمو الأمير لتقديم التقرير الأول والتوصيات الموجودة فيه بناء على تكليف سموه لرؤساء السلطات وضع ضوابط وشروط العفو عن بعض أبناء البلد المحكومين في قضايا سابقة». وأضاف تشرفنا بشرح التوصيات التي قدمناها بالاجماع، مشيرا إلى ان هناك تقارير أخرى سيتم رفعها لصاحب السمو، إذ لا يعقل ولا يمكن واقعيا ولا منطقيا دراسة كل القضايا خلال فترة وجيزة انتهينا فيها من دراسة قضايا شائكة ومعقدة. ومضى يقول: يبقى الامر لصاحب الامر الذي استخدم حقه طبقا للمادة 75، وأي عفو يصدر فالفضل فيه بعد الله لصاحب السمو، فكل الشكر لسموه على هذه الثقة الغالية التي نأمل ان نكون عند حسن ظنه وحسن ظن الشعب الكويتي، والشكر لرئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية وإلى المستشارين، والنواب الذين كانوا دعما من مختلف التوجهات السياسية كي نعبر بالسفينة إلى بر الأمان، وبإذن الله نبقى متفائلين. الحكومة «تفلتر» على التوالي. وقالت المصادر: على الرغم من أن الحكومة حثت أكثر من مرة على زيادة وتيرة الإنفاق الرأسمالي، للتعجيل بتنفيذ المشروعات التنموية المدرجة في الخطة لاستيعاب المزيد من الخريجين إلا أن هناك إصراراً مستغرباً على رفع بنود الإنفاق الجاري ما يزيد من وتيرة التحديات التي تواجهها الخطة في الفترة المقبلة ويبطئ تنفيذ الرؤية الحكومية لعام 2035. قرار الـ «60» لـ«النهار» أن قيمة التأمين الصحي الشامل ستتراوح بين 800 دينار و1200 دينار، على ان تغطي قيمة التأمين علاجا سنويا يصل الى 15 ألف دينار، غير الـ 500 دينار «رسوم الاقامة»، لافتة الى ان القرار سيصدر نهاية الاسبوع المقبل بعد الاجتماع الى شركات التأمين والتوصل معها الى آلية عمل مشتركة وقال إن الهيئة ستعمل على ميكنة التأمينات بعيدا عن الاجراءات الورقية لضمان سلامة الاجراءات . وكشفت المصادر ان هناك مقترحا سيتم مناقشته مع شركات التأمين بتحمل الشركة نصف مبلغ تكاليف العلاج في حال دخول المقيم الى المستشفى للعلاج على ان يتحمل الوافد النصف الآخر من المبلغ مقابل تخفيض قيمة التأمين العلاجي الشامل على المستفيدين منه عند القيام باجراءات الاقامة. «المحاسبة»: أعيدوا منه- إن اللجوء الى الاستدانة يحمل مخاطر عدة مباشرة على المالية العامة للدولة والاقتصاد الوطني، نتيجة توجه الدولة نحو سداد العجز من خلال السندات، نظرا إلى أن ذلك سيترتب عليه ظهور اعباء اضافية على المال العام عند تحقيق عجوزات مستقبلية. ودعا الديوان الى ضرورة استخدام التكنولوجيا المتطورة في الاعمال الحكومية، مطالبا باستمرار النظر في الدعوم، وتفعيل دور القطاع الخاص، والاستفادة القصوى من الموارد والأصول، وإعداد دراسة للإصلاح المالي والاقتصادي الشامل.