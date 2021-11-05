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أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ضرورة التيسير على مراجعي قطاع شؤون الإقامة عبر الاستفادة من النقلة التكنولوجية التي تشهدها المؤسسة الأمنية في تقديم الخدمات للجمهور مع الالتزام بالقوانين والقواعد واللوائح المنظمة للعمل.

وذكر بيان للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان ذلك جاء خلال اجتماع عقده وزير الداخلية بحضور وكيل الوزارة الفريق الشيخ فيصل النواف مع قطاع شؤون الإقامة ضم الوكيل المساعد للقطاع اللواء أنور البرجس وقيادات القطاع. واستعرض الاجتماع عددا من الملفات الخاصة بقطاع شؤون الإقامة وأهم العقبات التي تواجه القطاع وآلية حلها والتنسيق بين القطاع والجهات الحكومية ذات الصلة. وثمن الوزير الدور الذي يقوم به منتسبو القطاع في تسخير جميع الامكانات لإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بالسرعة والدقة المطلوبة. وأثنى في الختام على ما تم بحثه خلال الاجتماع وأعطى بعض التعليمات والتوجيهات التي تساعد على دقة وإنجاز العمل في أسرع وقت.

