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أعلنت وزارة الصحة تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 412752.

وقال المتحدث باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ«كونا» إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة جراء تداعيات الإصابة بالفيروس ليستقر إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة عند 2462 حالة. وأضاف السند أنه تم تسجيل 38 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 409957، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 99?23 %.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ ست حالات في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 333 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة «كوفيد- 19» إلى 14. وأوضح أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 15222 ليصبح مجموع الفحوصات 4877540، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات 0?14 %.

