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قال مدير فرع بلدية محافظة الجهراء ثامر المطيري إن الفرق الرقابية في مختلف الإدارات كثفت من جولاتها الميدانية على جميع الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمطاعم خلال أكتوبر الماضي.

وأكد أن الجولات جاءت في إطار التأكد من التزام العاملين باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بارتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وكشف بأن الجولات الميدانية أسفرت عن تحرير 195 مخالفة و توجيه 964 إنذاراً بعد الكشف على 63825 محلاً وسوقاً مركزياً وإزالة 984 إعلاناً عشوائياً يعيق الرؤية عن قائدي السيارات ويشوه المنظر العام إلى جانب تحرير 37 كشف استفسار لمحال تجارية. وبين أن جولات مفتشي الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة واشغالات الطرق أسفرت عن رفع 210 سيارات مهملة وسكراب إلى جانب بقالات متنقلة و غسيل 81410 حاوية مختلفة الأحجام وسلال متحركة إلى جانب تنظيف 395 منطقة آليا ورفع ونقل 82485 م3 من المخلفات مجهولة وإزالة 257 مخيما وجاخوراً. وذكر المطيري بأن إدارة التراخيص الهندسية وقامت بإصدار 360 رخصة بناء و111 شهادة أوصاف إلى جانب 108 شهادة إنهاء إشراف فضلا عن توجيه 14 كتابا لوزارة الكهرباء والماء لإيصال التيار الكهربائي.

