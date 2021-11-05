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أكد عضو الوفد الثاني للجمعية الكويتية لحماية البيئة المشارك في جناح الكويت بمعرض إكسبو 2020 بدبي نواف المويل حرص الجمعية على المشاركة في فعاليات أسبوع «التنمية الحضرية والريفية» للإعلان والتعريف باليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية «6 نوفمبر».

وكشف عن الخطة البرامجية للوفد المشمولة بعرض فيلم «لماذا 6 نوفمبر» ومحاضرة وعرض مرئي وورشة عمل «إطلالة بيئية على آثار الأرض المحروقة»، وتناول عرض جهود الكويت للإعلان عن اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية وجهود الجمعية لحملة التعريف بفعاليات هذا اليوم فضلا عن مناقشة عامة مع الجمهور العام المشارك في تلك الأنشطة.

وأوضح أن «د. بدر العنزي مدير جناح الكويت في اكسبو 2020 دبي ونائبه مازن الانصاري استقبلا وفد الجمعية المشارك في ثالث أسابيع الموضوعات المتخصصة التي ينظمها إكسبو 2020 دبي، بالتعاون مع موئل الأمم المتحدة وشركة سيمنس، شريك رقمنة البنية التحتية من فئة شريك أول رسمي وبمشاركة مسؤولين حكوميين من المدن الأكثر اكتظاظا بالسكان والأكثر قدرة على التكُّيف، ونخبة من خبراء التنمية والتقنية».

وأضاف «خلال هذا الاسبوع الذي يناقش كيفية بناء المجتمعات وجعل موائلنا المستقبلية مستدامة، من هذا المنطلق شاركت الجمعية بالتوعية في برنامج «سفاري الشواطئ» وحملة «محو أمية تغير المناخ» المرتبطين بشكل مباشر مع بناء مستقبل لجيل واع وأكثر اهتماما بالبيئة والتنمية المستدامة»، لافتا إلى أن «برنامج سفاري الشواطئ يشتمل على محاور التوعية بقانون حماية البيئة خاصة المواد المعنية بجون الكويت والحياة الفطرية وكائناتها، في حين يركز كتيب «تغير المناخ» الذي تم توزيعه في المعرض على تقديم التوعية والتعريف بمخاطر وآثار التغير المناخي في الكثير من مجالات الحياة الصحية والاقتصادية والبيئية وغيرها وهي أحد أهداف هذا الاسبوع».

وذكر المويل أن «جناح الكويت يعكس بيئاتها الساحلية والبحرية وطيور ونباتات الكويت ما يدل على أهمية البيئات المحلية والرؤية الكويتية للاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة»، مضيفا «ساهمت الجمعية من خلال عروض مرئية للبيئات الكويتية من خلال مواد برامجها التلفزيونية المصورة والمترجمة للغة الانكليزية لتعريف الزاور بالبيئات الطبيعية والدور الرائد التي تقوم به الكويت للمحافظة عليها».

