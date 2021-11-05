النهار Weekend

?

يبحث المجلس البلدي الاثنين المقبل ضوابط وقواعد تسمية المدن والمناطق والشوارع، بعد احالته من وزيرة الاشغال وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس إلى المجلس.

ومن المواد التي تضمنها قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن ان تطلق التسميات وفق التصور الذي يحافظ على الهوية الكويتية الأصيلة والتراث الوطني بجميع أشكاله، ويجب ان تعكس هذه التسميات انتماء الكويتيين الثقافي لمحيطهم الخليجي والعربي والإسلامي والعالمي.

وأشارت المادة «3» في القرار الى أن تنحصر التسميات في «الأشخاص الطبيعيين من أبناء الكويت ومن خارجها، البلدان والمدن من خارج الكويت، الأحداث التاريخية المهمة، المفردات ذات الدلالة المهمة في التراث الكويتي، المنظمات والمؤسسات الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية، التسميات المحددة المعاني بالأوصاف الحميدة مثل النهضة والكرامة.

من جانب اخر يناقش المجلس البلدي عددا من المواضيع المطروحة على جدول أعماله منها مباني البلدية المستغلة من قبل هيئة الغذاء والتغذية، والكتاب المقدم من قبل مدير عام هيئة الصناعة بشأن طلب الهيئة في نقل احد المواقع الخدمية لصالح الشركة المستثمرة للموقع.

وسيتطرق إلى طلب المشروعات السياحية بشأن تطوير المدينة المائية ومركز خدمة «و-19» في الواجهة البحرية، وطلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري اعتماد مواصفات جسور المشاة، وطلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بشأن إضافة انشطة تجارية في المكتبات العامة.

