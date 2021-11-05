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نظمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ثلاث ورش عمل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تستهدف المهندسين العاملين في شؤون الاسكان بالوزارات والهيئات الحكومية الخليجية.

وفي هذا السياق قال نائب مدير عام المؤسسة لشؤون التخطيط والتصميم ناصر خريبط ان الكويت تمثلها المؤسسة العامة للرعاية السكنية نظمت 3 ورش عمل خلال الاسبوع الاول من اكتوبر قدمها مهندسو ومهندسات قطاع التخطيط والتصميم في الرعاية السكنية وشهدت مشاركة واسعة من دول مجلس التعاون الخليجي مثمناً دور الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية لتكريمها المهندسة سناء العتيبي على دورها بتقديم ورشة عمل تصميم شبكات البنى التحتية في المشاريع الاسكانية والمهندسة بدور الشراح لتقديمها ورشة عمل الطاقة المتجددة والاستدامة في المشاريع الاسكانية واخيراً تكريمه شخصياً على تقديمه ورشة عمل اسس ومعايير التخطيط العمراني.

وثمن خريبط دور وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان شايع الشايع ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لجهودهما المشكورة ودعم وتقدير الكفاءات الوطنية من ابناء المؤسسة العامة للرعاية السكنية وابرازهم على مستوى المنطقة دول الخليج العربي.

