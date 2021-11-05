النهار Weekend

وصلت البلاد عبر منفذ النويصيب البري وقاعدة علي السالم الجوية أمس القوات البرية الملكية السعودية المشاركة في تمرين «رماية الخليج 2021» والذي ستنفذ فعالياته خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر الحالي، حيث يعتبر تمرينا مشتركا بين القوة البرية في الجيش الكويتي والقوات البرية الملكية السعودية الشقيقة بالإضافة إلى قوة سبارتن من القوات البرية الأمريكية الصديقة، والذي يعكس الجهود المبذولة لتنمية التعاون العسكري المشترك بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة، بهدف تعزيز وتطوير مبدأ التعاون والتنسيق والتخطيط المشترك ورفع المستوى التدريبي والجاهزية القتالية، وحرص القيادة العسكرية على عقد مثل هذه النوعية من التمارين المشتركة.

