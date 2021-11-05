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دعا مدير زكاة الجهراء التابعة لجمعية النجاة الخيرية الشيخ محمد السعيدي أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء إلى المساهمة في مشروع «كفالة الأسر المتعففة» والذي يتم تنفيذه داخل الكويت.

وقال في تصريح صحافي: نقوم من خلال المشروع بتقديم المساعدات المالية الشهرية للأسر بعد دراسة الحالات المتقدمة لنا والتأكد من جميع المستندات والأوراق الثبوتية. ويتم تصنيف الأسر حسب حاجتها فهناك أسر تحتاج إلى مساعدة شهرية مستمرة نظراً لوفاة العائل أو مرضه أو الضعف الشديد للدخل. وأخرى تحتاج مساعدة مقطوعة لسداد إيجار متأخر أو رسوم دراسية. وتابع: في الفترة الأخيرة زاد عدد الأسر التي تطلب المساعدة وذلك نظراً لتداعيات أزمة فيروس كورونا، والعجز عن سداد إيجارات السكن، ورسوم الدراسة، ونحاول بقدر المستطاع أن نغطي أكبر عدد من الحالات المستحقة. وتقدم بالشكر الجزيل إلى المحسنين والخيرين الذين يتبرعون للمشروع، وكانوا سبباً في استمراره، ودعاهم إلى مزيد من الدعم نظراً للحاجة الكبيرة.

