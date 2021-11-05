مال وأعمال

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تناقض الحكومة نفسها في ترشيد الإنفاق، هذا ما كشفته أرقام المصروفات الجارية لبيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية، فقد لامست المصروفات الجارية حاجز الـ 5 مليارات دينار بنهاية يوليو 2021 بالغة 4.98 مليارات، حيث سجلت تلك المصروفات 3.1 مليارات للفترة نفسها من 2020، بزيادة قدرها 1.9 مليار دينار.

كما تجاهل الإنفاق الحكومي الرأسمالي، التوجهات الرامية لتنفيذ المشروعات التنموية، حيث ارتفع الإنفاق على المشروعات المدرجة في الخطة بواقع 49 مليوناً فقط من 180 مليوناً إلى 229 مليون دينار، ما يجعل توقعات الإنفاق الرأسمالي هزيلاً خلال العام المالي الحالي وللسنة الثانية على التوالي.

وبالنظر إلى الإيرادات النفطية وزيادتها، نجد أن ارتفاعات الإيرادات النفطية بلغت 2.46 مليار دينار، حيث سجلت تلك الإيرادات 4.6 مليارات بنهاية يوليو 2021 مقابل 2.2 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي مسجلاً زيادة قدرها 2.4 مليار وبمقارنة الزيادة في الايرادات النفطية مع الزيادة في الإنفاق الجاري، ونجد أن الزيادة في الانفاق الجاري والبالغة 1.9 مليار قد التهمت ما يقارب من 86% من الزيادة في الإيرادات النفطية خلال فترة المقارنة.

ووفق الأرقام الرسمية، سجل رصيد أملاك الدولة العقارية ارتفاعاً قدره نصف مليار دينار بنهاية يوليو 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020، حيث أشارت بيانات حكومية رسمية إلى أن أملاك الدولة العقارية سجلت 14.48 مليار دينار بنهاية يوليو 2021 مقابل 13.9 ملياراً للفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الرغم من أن الحكومة قد دعت أكثر من مرة لزيادة وتيرة الإنفاق الرأسمالي للتعجيل بتنفيذ المشروعات التنموية المدرجة في الخطة لاستيعاب المزيد من خريجي الجامعات والذين يقدر عددهم بمئات الآلاف سنوياً، إلا أن هناك إصراراً مستغرباً على رفع بنود الإنفاق الجاري وتجاهل الإنفاق على المشروعات المدرجة في الخطة، ما يزيد من وتيرة التحديات التي تواجهها الخطة في الفترة المقبلة ويجعل من تنفيذ الرؤية الحكومية لعام 2035 بعيدة المنال.

