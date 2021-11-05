مال وأعمال

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واصلت البورصة تألقها مع ختام الاسبوع الاول من شهر نوفمبر لترتفع القيمة السوقية للسوق بنحو 596 مليون دينار بعدما اغلقت عند 42.191 مليار دينار بدعم من التوافق السياسي الحالي بين الحكومة ومجلس الامة وتسجيل المؤشرات لتحتل المركز الاول خليجياً في أكتوبر الماضي واحتفاظ الكويت بالمرتبة الثالثة خليجياً من حيث الأداء منذ بداية العام بصعود المؤشر العام بنسبة 28.2%.

وقال محللون ان مكاسب البورصة تركزت بشكل رئيس على أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، في حين ساهمت زيادة أرباح الربع الثالث من العام الحالي وخاصة التي أعلنت عنها البنوك في تعزيز التفاؤل لدى المستثمرين، كما ساهمت أسعار النفط المرتفعة الأخيرة في تعزيز التفاؤل في السوق وذلك لما له من أهمية كبرى على ميزانية الدولة وتخفيف العجز وذلك مع تفشي الجائحة.

وقد اختتم مؤشر العام التداولات مرتفعاً 0.42% ليتجاوز لاول مرة حاجز 7200 نقطة ليقفل عند مستوى 7201.93 نقطة، كما صعد السوق الأول 0.41%، وسجل المؤشران الرئيسي و«رئيسي 50» نمواً بنسبة 0.48% و0.62% على الترتيب.

وبلغت أحجام التداول الإجمالية في البورصة نحو 814.56 مليون سهم، جاءت من خلال تنفيذ 23.954 ألف صفقة، حققت سيولة بقيمة 99.89 مليون دينار تقريباً.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 29?25 نقطة ليبلغ مستوى 6148?14 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?48 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 727 مليون سهم تمت عبر 19590 صفقة نقدية بقيمة 64?7 مليون دينار (نحو 200?5 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 31?3 نقطة ليبلغ مستوى 7755?68 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?41 في المئة من خلال 87?4 مليون سهم تمت عبر 4364 صفقة بقيمة نقدية بلغت 35?14 مليون دينار (نحو 108?9 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 38?9 نقطة ليبلغ مستوى 6375?92 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?62 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 499?2 مليون سهم تمت عبر 11259 صفقة نقدية بقيمة 44 مليون دينار (نحو 132 مليون دولار).

وسجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً بصدارة الطاقة بنمو نسبته 1.34%، فيما تراجع 4 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بنحو 4.59%.

وجاء سهم «الرابطة» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع كبير نسبته 36.31%، بينما تصدر سهم «وثاق» القائمة الحمراء لثاني جلسة على التوالي، مُتراجعاً اليوم بواقع 14.15%. وتصدر سهم «جي إف إتش» نشاط التداول على المستويات كافة، بأحجام بلغت 184.33 مليون سهم من خلال تنفيذ 3274 صفقة حققت سيولة بقيمة 18.30 مليون دينار؛ ليرتفع السهم في الختام بنسبة 10.27%.

