مال وأعمال

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على سعر الفائدة القياسي بدون تغيير في نطاق من صفر إلى 0.25%

وقد أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبدأ خفض شراء السندات التحفيزية في وقت لاحق من الشهر الحالي مع تعافي الاقتصاد الأميركي بقوة من الوباء. سيخفض الاحتياطي الفيدرالي مشتريات سندات الخزانة بمقدار 10 مليارات دولار ومشتريات الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بمقدار 5 مليارات دولار في كل من نوفمبر الحالي وديسمبر المقبل.

وفيما ساهمت مسائل العرض والطلب القوية «في زيادات كبيرة في الأسعار في بعض القطاعات» يواصل الاحتياطي الفيدرالي اعتبار أن التضخم المرتفع هو نتيجة عوامل «موقتة»، كما قالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عقب اجتماعها الذي استمر يومين.

قبل صدور القرارات قالت دايان سوونك الخبيرة الاقتصادية في مجموعة «غرانت ثورنتون» في مذكرة «يفترض أن يصوت الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع على خفض عمليات شراء الأصول البالغة 120 مليار دولار شهريا».

