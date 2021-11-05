مال وأعمال

قال رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية، وليد المرشد: إن الحاجة للتمويل الأخضر المتوقعة خلال السنوات العشر المقبلة تصل إلى 23 تريليون دولار.

وأضاف المرشد في مقابلة مع «العربية» إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج تمويلاً أخضر بقيمة 265 مليار دولار.

وأوضح أن البنك الدولي قدم تمويلاً إكثر من 80 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية كقروض مباشرة، بالإضافة إلى 70 مليار دولار قروضاً مشتركة، ليصل مجموعها إلى 150 مليار دولار.

وأشار إلى استهداف مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي بأن تستحوذ الاستثمارات المستقبلية على 35% للتمويل الأخضر.

وأوضح المرشد أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية مع الشركات الخليجية بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، مبينا أن المؤسسة تستهدف أن تكون معظم الاستثمارات في المنطقة في التمويل الأخضر.

وتابع المرشد: «بلغت استثماراتنا أكثر من 3.5 مليارات دولار في السعودية وكان جزء كبير منها في التمويل الأخضر.. آخرها التمويل المقدم لشركة أكوا باور والتي حصلت على 570 مليون دولار لتمويل مشروعها في جنوب إفريقيا».

وأفاد المرشد: «نعمل كثيرا على موضوع الخصخصة التي تشكل أهمية كبيرة في السعودية وبما يتوافق مع رؤية 2030»، موضحا أن استثمارات المؤسسة داخل المملكة تجاوزت ملياري دولار خلال السنوات الـ10 الأخيرة.

