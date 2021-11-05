مال وأعمال

أعلنت المجموعة التعليمية القابضة تحقيقها 6?6 ملايين دينار (نحو 21?8 مليون دولار) أرباحا صافية عن السنة المالية للشركة المنتهية في 31 أغسطس 2021 بنسبة ارتفاع 0?6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبربحية 33 فلسا للسهم الواحد. وقالت الشركة في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت أمس إن مجلس الإدارة وافق على توزيع أرباح نقدية بواقع 74?6 فلس للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها 11?1 مليون دينار (35?5 مليون دولار). وأضافت ان مجلس الإدارة وافق على تخفيض رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بسبب زيادته عن حاجة الشركة من 15 مليون دينار (نحو 48 مليون دولار) إلى 2?1 مليون دينار (نحو 6?7 ملايين دولار) عبر إلغاء 129 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 100 فلس للسهم الواحد. 4.4 ملايين دينار صافي أرباح «الكوت» في 9 أشهر أعلنت شركة الكوت للمشاريع الصناعية عن تحقيقها 4?4 ملايين دينار (نحو 13?2 مليون دولار) أرباحا صافية في الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية بنسبة ارتفاع 85 في المئة. وقالت الشركة في إفصاح منشور على موقع بورصة الكويت الالكتروني إن ربحية السهم في الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية بلغت 43?7 فلساً للسهم مقارنة بـ 23?6 فلساً للفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 85 في المئة. 646 ألف دينار أرباح «عقار» أظهرت البيانات المالية لشركة عقار للاستثمارات العقارية ارتفاع أرباح الشركة في الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة كبيرة بلغت 290% على أساس سنوي. وفق نتائج الشركة للبورصة، بلغت أرباح الفترة 646.12 ألف دينار (2.15 مليون دولار)، مقابل أرباح الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 165.66 ألف دينار (550.25 ألف دولار). وقالت الشركة في بيان للبورصة إن ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود بشكل أساس إلى عكس مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL)، والدخل الناتج من شركة زميلة. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 637.70 ألف دينار، مقابل 762.57 ألف دينار في الفترة المماثلة من عام 2020، بتراجع نسبته 16.4%. وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 166.57 ألف دينار في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بخسائر قدرها 358.57 ألف دينار للفترة ذاتها من العام السابق.