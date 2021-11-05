مال وأعمال

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قال رئيس مركز الأفق للاستشارات الاقتصادية الخبير النفطي د. خالد بودي ان الأسعار الحالية للنفط الكويتي بسعر 84 دولاراً للبرميل تنهي عجز الموازنة تقريبا.

وتوقع بودي في تصريح لـ «النهار» أن يختفي عجز الموازنة للسنة الحالية، قائلاً أن هنالك حاجة لاستمرار هذا السعر طوال فترة الموازنة وحتى مع تراجع الأسعار بنسبة 10% فإن العجز يكون محدودا لذلك من المتوقع أن يكون وضع الموازنة جيدا خلال العام الحالي.

وأشار الى انه بالنسبة للأعوام المقبلة فوضع الموازنة مرتبط بمستوى أسعار النفط ، لاسيما وأن الاتجاه العالمي الحالي لتقليص استخدام الفحم للحد من التلوث يصب في مصلحة النفط كما أن محدودية مساهمة مصادر الطاقة المتجددة ضمن الإنتاج العالمي للطاقة حاليا تعني استمرار الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للطاقة وربما الأربعة أو الخمسة المقبلة وهو لا يعني عدم البحث عن مصادر بديلة للإيرادات العامة لأنه قد تحدث تطورات في تكنولوجيا الطاقة بشكل غير متوقع تزيد من استخدام الطاقة المتجددة ما يؤثر في الطلب على النفط وبالتالي في أسعاره.

