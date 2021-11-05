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أكدت مصادر نفطية ان من المتوقع ان تبقي «أوبك +» على خطتها لرفع إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً في اجتماعها، وفقًا لما ذكرته مصادر لوكالة «رويترز».

وذلك على الرغم من مطالبات الولايات المتحدة بزيادة الإمدادات لتهدئة الأسعار، وذكرت المصادر أن أمريكا لديها قدرة كبيرة على زيادة الإنتاج بنفسها إذا أرادت مساعدة العالم في تسريع التعافي الاقتصادي.

وقال مصدر في «أوبك» للوكالة قائلاً: على الرغم من ضغوط المستهلكين، فأعتقد أن قرار اجتماع «أوبك+» الذي سيتخذ في الرابع من نوفمبر سيكون على الأرجح الزيادة نفسها البالغة 400 ألف برميل يوميًا، مشيرًا إلى أن مؤيدي زيادة الانتاج هم أقلية.

وأوضح أحد المصادر أن المحادثات الافتراضية بدأت باجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، يليه اجتماع صنع القرار لجميع وزراء «أوبك+».

وانطلقت أعمال الاجتماع الوزاري الـ22 لوزراء الطاقة والنفط في تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» والمنتجين المستقلين، المعروف باسم «أوبك+» عبر الفيديو، لاستعراض تطورات وضع السوق النفطي وتحديد مستويات إنتاج ديسمبر المقبل.

وتراجعت عقود خام برنت القياسي العالمي 2.73 دولار، أو 3.2%، لتسجل عند التسوية 81.99 دولاراً للبرميل. وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة 3.05 %، دولار، أو 3.6 %، إلى 80.86 دولاراً للبرميل.

ويعتبر هذا الانخفاض أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية للخامين القياسيين كليهما منذ أوائل أغسطس ، وأدنى مستوى إغلاق لبرنت منذ السابع من أكتوبر وللخام الأميركي منذ 13 أكتوبر.

وجاءت هذه التراجعات على خلفية زيادة كبيرة في المخزونات النفطية الأميركية، إضافة إلى مطالبات مستهلكين لمنتجي «أوبك+» بإقرار زيادة جديدة في الإمدادات تتجاوز الزيادة المتفق عليها منذ أغسطس الماضي 400 ألف برميل يوميا على أساس شهري.

ضغوط لزيادة الإنتاج

وقال محللون في «إيه.إن.زد» في مذكرة الأربعاء «تراجع النفط الخام مع تصاعد الضغوط لزيادة الإنتاج».

وقال إدوارد مويا، كبير المحللين في OANDA: «أسعار النفط الخام تنخفض بعد أن أعلن معهد البترول الأميركي عن الأسبوع السادس على التوالي من زيادة مخزونات النفط الخام، ومع استنفاد إدارة بايدن كل نداء محتمل لأعضاء «أوبك+» قبل الاستفادة من احتياطي البترول الاستراتيجي». وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات البنزين.

وأضافت الوكالة الحكومية في تقرير أسبوعي أن مخزونات الخام زادت 3.3 ملايين برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر إلى 434.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لزيادة قدرها 2.2 مليون برميل.

وهبطت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 916 ألف برميل الأسبوع الماضي.

