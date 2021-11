مال وأعمال

صرح نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) مشعل التنيب أنه بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا فإنها لم تقف عائقا أمام الشركة وادارتها للاستمرار في تحقيق أهدافها والانجازات المتميزة، حيث أضافت الشركة جائزتين إقليميتين لمحفظتها التاريخية من الجوائز الإقليمية والدولية التي تحققت بفضل الأداء المتميز لكل العاملين في جميع المجالات التشغيلية الفنية والإدارية في الشركة وكذلك من خلال تطبيق المعايير الدولية وتبني أفضل الممارسات التي تضمن استدامة تقديم خدمات تزويد الطائرات بالوقود بجودة عالية .

وأضاف التنيب أن شركة كافكو رشحت برنامجها التدريبي السنوي لإدارة وتطوير المواهب للعمل في المناصب القيادية المستقبلية (Talent Management to Develop Future Leadership Capabilities) للمنافسة على جوائز التميز في ادارة الموارد البشرية (HR Future Workplace Awards 2021) والتي تنظم بشكل سنوي من ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الموارد البشرية في مدينة دبي والتي تعتبر إحدى أهم الفعاليات السنوية في المنطقة، ويتم تنظيم فعالية جوائز التمييز لإبراز وتكريم أفضل المبادرات والممارسات التي تتبناها المؤسسات والشركات في الشرق الأوسط لإدارة وتطوير مواردها البشرية وخلق قوة عاملة عالية الأداء للمستقبل. حيث تتنافس على هذه الجوائز مؤسسات وشركات رائدة في منطقة الشرق الأوسط وتقدم ترشيحاتها إلى لجنة التحكيم (Judging Panel) بعضوية 19 خبيراً اقليمياً وعالمياً في مجال الموارد البشرية والمكلفين من قبل الشركة المنظمة للفعالية لتقييم كل الترشيحات المقدمة وثم الاعلان عن الفائزين في فئات عدة من الجوائز في مختلف مجالات ادارة الموارد البشرية. وأوضح أنه خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في مدينة دبي يوم الثلاثاء الماضي تم الاعلان عن الفائزين في الجوائز وفقاً للفئات المرشحين لها ومنهم شركة كافكو التي احرزت جائزة المركز الأول في فئة «أفضل برنامج لإعداد الكفاءات القيادية» (Best Executive & Leadership Development Programme) وأيضاً جائزة المركز الثاني في فئة “أفضل استراتيجية لإدارة التغيير والتحول» (Best Transformation & Change Management Strategy)

وأكد التنيب أن هذا الانجاز هو ثمار الجهود المتميزة لفريق التدريب وتطوير الموارد البشرية وكذلك التزام ومشاركة جميع العاملين في خطط ومبادرات التدريب السنوية للشركة، ويضاف إلى الإنجازات المتواصلة للشركة وحصولها على جوائز عدة على المستويين الإقليمي والعالمي خلال السنوات الماضية.