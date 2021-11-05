مال وأعمال

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أصدر الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة وليد خالد البدر تعميما إداريا وتنظيميا يقضي باجراء بعض التعديلات الإدارية والوظيفية في الشركة على ان يتم العمل بها اعتبارا من يوم امس 4 من الشهر الحالي.

وجاء في التعميم الذي حمل رقم 50 /2021 ووزعت منه نسخ على نواب الرئيس التنفيذي والمديرين ورؤساء الفرق وجميع العاملين بالشركة وحصلت «النهار» على نسخة منه ان يتم تعيين ماجد خالد الحويلة رئيسا لفريق عمل تخطيط تقنية المعلومات في مجموعة تقنية المعلومات ويكون مسؤولا امام مدير مجموعة تقنية المعلومات. وتضمن التعميم تعيين عاصم يوسف عبدالرحمن رئيساً لفريق عمل التطبيقات الشاملة ويكون مسؤولا امام مدير مجموعة تقنية المعلومات.

وشملت التعديلات تغيرا في مجموعة العلاقات العامة والاعلام بالشركة حيث نص التعميم على تعيين منال أحمد الرشيد رئيسا لفريق عمل العلاقات الخارجية وتكون مسؤولة أمام مدير مجموعة العلاقات العامة والاعلام.

