مال وأعمال

أعلن جناح كولومبيا في «إكسبو 2020 دبي»، والذي يقع عند مدخل «منطقة الفرص»، عن استقطابه أكثر من 150 ألف زائر خلال الشهر الأول من المعرض، ليصبح بذلك أحد أكثر الأجنحة إقبالاً وشعبيةً منذ انطلاقة هذا الحدث العالمي في أكتوبر 2021.

ويؤكد الإقبال الكبير الذي شهده الجناح حتى اليوم، تنامي الاهتمام العالمي بكولومبيا باعتبارها بوابة أميركا اللاتينية وإحدى أكثر دول القارة تنوعاً حيوياً وثقافياً.

وقالت فلافيا سانتورو رئيسة «برو كولومبيا»، وهي الوكالة الحكومية المسؤولة عن تطوير الصادرات والسياحة:

«نهدف من خلال جولاتنا التفاعلية والغامرة إلى تقديم تجربة استثنائية لزوارنا، لتساعدهم في اكتساب معرفة أوسع عن كولومبيا الجميلة، وإرثها الثقافي المتنوع والغني، وحضارتها الغنية، وهو ما يشجع زائري الجناح على القدوم إلى كولومبيا».

وتضمنت قائمة زوار الجناح آلاف الأشخاص من مختلف أنحاء العالم، وعدداً من كبار المسؤولين والشخصيات الرفيعة المستوى، ومن أبرزهم ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات، المدير العام «إكسبو 2020 دبي».

