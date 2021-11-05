مال وأعمال

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقيات إعادة تأمين مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، بقيمة إجمالية تتجاوز 101 مليون دولار. وقد وقع الاتفاق المهندس سعد الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي وعبد الله الصبيح المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود البنك لتوفير منتجات التمويل والتأمين للمصدّرين السعوديين، وتزيد تنافسية المنتج السعودي في الأسواق الخارجية. حيث تتيح الاتفاقيات البالغة حوالي 380 مليون ريال سعودي منتجات تأمين ائتمان الصادرات لقاعدة أكبر من المستفيدين وتدعم البنوك السعودية لتقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية لتصدير المنتجات السعودية غير النفطية، وتمكينها من زيادة قدرتها على تعزيز خطابات الاعتماد المستندي الواردة إليها من البنوك الأجنبية لمصلحة المصدّرين السعوديين.

وبهذه المناسبة، أوضح المهندس سعد الخلب أن الاتفاق مع «ضمان» يأتي ضمن سلسلة اتفاقيات عقدها البنك وتهدف لتعزيز التعاون مع بيوت الخبرة المالية والائتمانية، وبناء الشراكات مع المؤسسات المتخصصة التي تدعم القطاعات المختلفة غير النفطية في المنطقة بتقديم أفضل منتجات التمويل والتأمين، وترتقي بقطاع التجارة والأعمال في المنطقة، وزيادة جاذبيته بإنشاء صناعات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي وتوفير منتج عالي الجودة ومنافس في الأسواق الخارجية.

وأضاف الخلب أن الاتفاق الأخير يعد خطوة مهمة في طريق تنمية تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية وذلك على ضوء الخبرات التي تمتلكها المؤسسة في مجال التأمين وضمان الاستثمار وباعتبارها لاعباً رئيساً في مجال ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في المنطقة.

وبدوره، عبّر عبد الله الصبيح عن سعادته بهذا الاتفاق، مشيداً بدور البنك في توفير دعم المصدرين المحليين والمستوردين الخارجيين، مشيراً إلى أن الاتفاق يتيح الاستفادة من الملاءة المالية التي تمتلكها المؤسسة وتصنيفها المتميز من طرف Standard & Poor’s بدرجةAA- مما يمكنها من بناء القدرات التأمينية لوكالات تأمين ائتمان الصادرات الوطنية العربية من خلال مختلف اتفاقيات إعادة التأمين وتلبية تطلعات المؤسسات المالية في الدول الأعضاء وفتح أسواق جديدة للمصدرين في المملكة والبلدان العربية.

يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» هي مؤسسة متعددة الأطراف للتأمين ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية. تأسست عام 1974 ومقرها الكويت، وتضم عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة. وتتمثل مهمتها في تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية الأعضاء ودعم الصادرات والواردات العربية عبر توفير خدمات تأمينية متخصصة.

