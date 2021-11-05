مال وأعمال

صرّح عضو مجلس الادارة الرئيس التنفيذي قتيبة النصف بأن شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» احتلت المرتبة الاولى في قطاع التأمين التكافلي لعام 2020 وفق الترتيب الصادر عن وحدة تنظيم التأمين، التي صنفت «بيتك تكافل» في المرتبة الاولى على مستوى الكويت في قطاع التأمين التكافلي في تأكيد جديد على قدرة وملاءة الشركة ونجاح سياساتها التشغيلية والتسويقية وحصتها التسويقية الكبيرة.

وأضاف النصف أن الأقساط المباشرة لدى الشركة بلغت عام 2020 أكثر من 22 مليون دينار، وتعتبر حصتها السوقية مؤشراً أساساً لتصدر شركة بيتك تكافل، وقد جاءت اعتماداً على مؤشرات حقيقية وارقام موثقة واداء تشغيلي متنام وشامل لكل القطاعات والمجالات في الاقتصاد الوطني، وعلى صعيد الافراد والشركات بفكر مبتكر ومتطور يعتمد أفضل المعايير العالمية، وأحدث التطورات في اسواق التأمين محلياً وعالمياً.

وزاد أن الشركة اتجهت نحو إعادة هيكلة محافظها التأمينية من خلال التركيز على خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة، ودخول مجالات جديدة واستقطاب عملاء متميزين، مع تكثيف الدراسات حول المخاطر المحتملة ومتابعة دائمة لتطورات السوق وفرص المنافسة، والتركيز على جودة الخدمة وضمان سلامة السياسات وكفاءة العنصر البشري، وتوسيع مجالات العمل المعتمد على التقنية الحديثة، بما يضمن أفضل خدمات تلائم التقنية الحديثة واهتمامات العملاء من حيث السرعة والدقة والأمان.

وأكد أن ما حققته شركة «بيتك تكافل» يعبر عن طاقتها الاستيعابية الكبيرة وملاءتها المالية القوية ورأسمالها ويعزز فرص نموها في السوق المحلي في ظل تزايد الاكتتاب في وثائقها التأمينية، بحيث اصبحت تمثل معظم اهتمامات ومتطلبات الشركات الكبرى والافراد وتغطي جوانب عديدة من احتياجاتهم التأمينية.

