مال وأعمال

أجرى البنك الأهلي المتحد السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذى يقدم ما يزيد على 750 جائزة سنويا، وينفرد بالكثير من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار والذي يقدم أكبر قيمة من الجوائز إلى أكبر عدد من الفائزين، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب .

وأسفر السحب عن حصول 20 عميل على 1000 دينار كويتي لكل منهم وهم: فيصل سعد الدوسري، وشروق رضا الصيرفي، وغزالا زيدين حكيم، ومعصومة جراق درويش، وأحمد عباس عبدالله، ومحمد خالد الربيعان، و نورة سعادة قطو، ومبارك حمد الهيم، ونجاة عويس أبو العلا، ومحمد خالد الربيعان، ونائل غازي عبد الرحيم، وعبد الرحمن عبدالله عبدالرحمن، وخالد رجب بوشهري، وطلال فرحان العنزي، ونورة سالم الحمدان، وضحى بدر السلمان، وسعد محمد المطيري، وعادل أحمد عبدالله، ورامي يوسف عفيف، وعبير محمد حسن.

وتتضمن سحوبات الحصاد الكثير من الجوائز، من بينها جائزة بقيمة 100 ألف د.ك في كل من عيد الفطر وعيد الأضحي وتبقى الجائزة ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف د.ك أهم ما يطمح إليه العملاء لتحقيق تطلعاتهم. كذلك تقدم جوائز الحصاد 20 جائزة أسبوعية بقيمة ألف د.ك لكل رابح. وكذلك، لأول مرة في الكويت، تم تقديم «سحب الأفضلية» ربع السنوي بقيمة 25 ألف د.ك حصريا للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ من قبل بأي من جوائز الحصاد الإسلامي خلال السنوات الخمس الأخيرة بشرط مرور عام على فتح حساباتهم وتتيح كل 50 ديناراً في حساب العملاء ضمن هذه الفئة فرصة واحدة للدخول في السحب.

