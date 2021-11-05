مال وأعمال

اصدرت هيئة أسواق المال قرار رقم 3-39 لسنة 2021 عن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 39 لسنة 2021 والمنعقد بتاريخ 03/11/2021 والقاضي بالآتي:

أولاً: إعادة سهم شركة البريق القابضة للتداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، اعتباراً من الاثنين الموافق 08 نوفمبر 2021.

ثانياً: اخضاع شركة البريق القابضة لمزيد من الرقابة في ممارسة اعمالها.

ثالثاً: حظر التعامل في سهم شركة البريق القابضة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لكبار مساهمي الشركة، وأعضاء مجلس إدارتها والإدارة التنفيذية، وجميع المطلعين لدى الشركة، اعتبارا من تاريخ عودة السهم للتداول، ولحين انتهاء إجراءات الهيئة الرقابية بشأن المخالفات المرصودة على الشركة وصدور قرارات مجلس التأديب ونيابة أسواق المال بشأنها.

