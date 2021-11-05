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أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن استثمارها الناجح في محفظة أصول لوجيستية عالية الجودة ومدرة للدخل مؤجرة لشركة أمازون، في إطار معاملة تقدر قيمتها حالياً بأكثر من بملياري دولار هذه المحفظة المكونة من 14 أصلاً من الأصول اللوجستية المخصصة للمهام الصعبة والواقعة في مناطق استراتيجية في إحدى عشر ولاية، مؤجرة بالكامل بموجب عقود طويلة الأجل لشركة التجارة الإلكترونية العالمية «أمازون».

وتتجاوز المساحة الإجمالية للمحفظة 11 ملايين قدم مربعة ما يعكس مواصلة جي إف إتش التوسع في محفظتها من الأصول اللوجيستية في الولايات المتحدة. يرتكز دافع جي إف إتش للاستثمار في هذه الأصول على مقومات طويلة الأجل للنمو المتواصل للتجارة الإلكترونية، ظهور لوجيستيات سلسلة التوريد وعدم قدرة العرض على تلبية الطلب الحالي والمستقبلي من حيث بناء المنشآت اللوجيستية.

وتم الاستثمار من قبل جي إف إتش بشراكة مع بريلوك القابضة، وبجانب مجموعة من المؤسسات الاستثمارية المعروفة. تقع بريلوك القابضة في لوس أنجلوس وهي مالك ومشغل ومطور عقاري مع إجمالي أصول تحت الإدارة تزيد قيمتها على 4 مليارات دولار عبر 13 مليون قدم مربع من الاستثمارات المكتبية والصناعية. وعلق بريت ليبمان، الرئيس التنفيذي لشركة بريلوك، «تثمن بريلوك علاقتها الاستراتيجية مع شريك معروف في جي إف إتش ونتطلع إلى مواصلة تنفيذ استراتيجية محفظة اللوجيستيات. إن القوة التي تمتاز بها فئة هذا الأصل لا تضاهى في القطاع العقاري بالولايات المتحدة كما أن محفظة بريلوك مؤهلة لتحقيق القيمة.»

من جانبه، قال الرئيس المشارك للاستثمار - العقارات في جي إف إتش نائل مصطفى انه يسعدنا الإعلان عن استثمار كبير آخر في قطاع الأصول اللوجيستية في الولايات المتحدة، الذي يواصل النمو بشكل قوي ومن المتوقع أن يواصل زخمة الإيجابي على المدى القريب بما يشهده الاقتصاد الأميركي من نمو ونظرا لازدياد الطلب بشكل كبير على الأصول اللوجيستية والمستودعات.

