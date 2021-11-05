وطن النهار

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أكد المزارع مبارك الظفيري، على ضرورة تخصيص مزادا في مكان واحد لتسويق المنتج الوطني تحت اشراف الجهات المختصة، مشيرا الى ان هذا الامر وميكنة عملية البيع والشراء يحد من التلاعب في أسعار الإنتاج الزراعي المحلي، على ان تكون هناك شاشات عرض تعمم على الجمعيات التعاونية، مبينا ان المزاد الحالي يدار من قبل شركة خاصة وآليته تعرض المنتج الوطني للتلاعب.

وقال الظفيري في لقاء خاص مع «النهار»، ان بعض المتنفذين وتجار الجمعيات والمستورد يحاربون «الإنتاج الكويتي» ويخلقون المشاكل بين المزارعين، ما يتطلب إصدار قرار صارم يلزم الجمعيات التعاونية بشراء المنتج المحلي، حيث ان القرار الصادر بهذا الشأن لايحمل العقوبة اللازمة ضد غير الملتزمين.

وطالب الظفيري، بتقنين الخضار المستورد من الخارج في أشهر الذروة ومنع دخوله بالتنسيق مع «التجارة والجمارك»، مؤكدا ان المنتج الوطني اثبت وجوده خلال ظهور جائحة كورونا ويجب دعمه والمحافظة عليه، فالمزارعون يتطلعون إلى تسويق منتجاتهم الزراعية في جميع الجمعيات التعاونية.

وفيما دعا الى توحيد كلمة المزارعين في دعم الانتاج المحلي، رأى، اهمية تقديم الدعم الشامل للمزارعين بما يدفعهم للمزيد من الإبداع والتميز.

وتطرق الظفيري إلى الكثير من المواضيع التي تخص المزارع الكويتي من خلال اللقاء التالي، فإلى التفاصيل:

? في البداية، ما قراءتك حول النشاط الزراعي في الكويت؟ وأهمية دوره في تعزيز الامن الغذائي؟

? لا شك ان النشاط الزراعي في الكويت مهم جدا، باعتباره يسهم في تعزيز الامن الغذائي وكذلك يعد أمناً قومياً، والمنتج الوطني اثبت وجوده الكبير خلال أزمة جائحة كورونا، والزراعة الكويتية لا تتطور ولا تتقدم نحو الانجاز في ظل غياب الاهتمام الحكومي، فكلما منحت الاهتمام تحقق التطور والتقدم، لذا انه عند تقديم الدعم الشامل للمزارع من دعومات الماء والكهرباء والاسمدة والبذور بالاضافة الى الدعم المالي من قبل الهيئة وغيرها من دعومات ستجد في المقابل ابداعا حقيقيا وتميزا من المزارعين.

? انت تتهم الحكومة بعدم الاهتمام بالقطاع الزراعي؟

? الحكومة مهتمة، ولكن نطلب المزيد من الاهتمام بالمزارعين المنتجين، لاسيما ان من أهم الجوانب التي يجب الاهتمام بها انه لا يوجد مزاد حقيقي للمنتج المحلي يمثل اتحاد المزارعين والحكومة، حيث ان المزاد الحالي يدار من قبل شركة خاصة، فإذا كان المنتج الكويتي بإدارة الحكومة والمختصين مثل اتحاد المزارعين فسنحصل على الاهتمام المطلوب والإبداع والإنتاج الوفير.

? إذاً أنت تعتقد أن الآلية الحالية في عملية تسويق المنتج ليست فعالة وغير مثالية؟

? اي عمل غير مميكن وليس ضمن مزاد معتمد من قبل الحكومة، سيكون عشوائيا وغير دقيق ويكون عرضة للتلاعب.

? ما المطلوب في هذه الجزئية؟

? يجب أن يكون هناك مزاد معتمد للمنتج الوطني في مكان واحد مزودا بشاشات عرض معممة على جميع الجمعيات التعاونية تحت اشراف وزارة التجارة أو جهاز المنافسة، بما يكفل عملية التنظيم في تسويق المحاصيل الزراعية دون أن يشوبها عمليات التلاعب في الاسعار.

? ما المشاكل الاخرى التي تواجه المزارع الكويتي في ظل التكاليف الكبيرة التي تقع على عاتقهم لتفعيل دور النشاط الزراعي؟

? المزارع الكويتي يحتاج الى الدعم الجاد في تسويق منتجه، أي يحتاج اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي، والعمل على منع دخول المستورد في اشهر الذروة الزراعية وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والادارة العامة للجمارك وهيئة الزراعة.

? هناك اشادة كبيرة من قبل المستهلكين بالمنتج الوطني باعتبار انه ذو جودة عالية، ولكن في المقابل نجد المشاكل التي تبرز على السطح بين الحين والآخر فيما بين المزارعين، ما السبب؟

? قد تكون هذه المشاكل من بعض المتنفذين وتجار الجمعيات والمستورد، الذين يسعون إلى خلق المشاكل بين المزارعين، وهذه المساعي ليست في محلها، وهذه من المشاكل التي تعيق التطور الزراعي، فكان من المفترض منهم دعم المنتج الكويتي، إذ ان المزارع يتطلع إلى دعم انتاجه ودخوله في الجميعات التعاونية، كما انه إذا وجد الخلاف بين المزارعين في أمور ليس لها علاقة بتسويق المنتج الوطني، فهذه ايضا من المشاكل التي تؤخر عملية التطوير.

? ما المطلوب من المزارعين لتجاوز المشاكل؟

? المطلوب من المزارعين توحيد الكلمة نحو دعم المنتج الكويتي وأن يكون مزادهم واحداً بإشراف الحكومة وأن يتفقوا على إلزام الجمعيات التعاونية بشراء انتاجهم عن طريق وزارة الشؤون بالتنسيق مع هيئتي الغذاء والزراعة، وعدم دخول الوسيط والشركات الخاصة لتسويق المنتج المحلي، وإلزام الجمعيات التعاونية بشراء المنتج الكويتي عن طريق تعيين موظفين كويتيين، على ان تكون مهامهم الحضور إلى المزاد وشراء المنتج المحلي وتسويقه في الجمعيات التابعين لها، بالإضافة إلى أن يكون المزاد في موقع واحد لتجنب التلاعب فيه.

? أبو عبدالله، باعتبارك أحد المزارعين الكبار، هل قمت بدور فعال تجاه تعزيز مكانة النشاط الزراعي في الكويت؟

? هناك الكثير من المساعي والاجراءات والاعمال التي قمنا بها لدعم المنتج الوطني وتعزيز مكانة النشاط الزراعي، وعلى سبيل المثال لا الحصر كان لنا دور أثناء جائحة كورونا حيث ارتفعت أسعار الطماطم، فعملنا بالتعاون مع وزير التجارة السابق على تخفيض أسعار صندوق الطماطم من خلال تثبيت سعره على دينار و600 فلس للصندوق الواحد بعد أن وصل إلى 3 دنانير، كما سعينا الى تخصيص مزاد للمنتج الكويتي بالتنسيق مع الوزير السابق محمد الجبري، حتى حصلنا على الموافقة في سوق العارضية من قبل المجلس البلدي، ولكنه الآن متوقف بسبب اعتراض هيئة الطرق حرم المترو، وهناك موافقة على تشغيل شبرة الرقة من قبل المزارعين بصفة مؤقة ولكن لم تحقق اي انجاز، إذ يجب ان تدار من قبل هيئة الزراعة او اتحاد المزارعين.

? ما رأيك بمقترح تخصيص شركة أو انشاء هيئة حكومية لتتولى عملية استلام المحاصيل الزراعية المحلية وتقوم بمهمة توزيع وتسويق المنتج الوطني؟

? الشركة الخاصة لا تحقق أي انجاز، فمجرد اهتمام الجمعيات التعاونية أو القطاع التعاوني بشراء المنتج الكويتي هنا يتحقق النجاح، والحكومة أسست شركة المنتجات الزراعية وخسرت ولم تحل أي مشكلة للمنتج الكويتي، فالحكومة لا تريد ان تخطئ للمرة الثانية، ففكرة انشاء الشركة غير ناجحة، والمنتج الكويتي يحتاج اهتمام الدولة لتسويقه عن طريق الجمعيات التعاونية.

? وما المانع؟

? هناك جمعيات تدار من قبل شركات خاصة غير حريصة على دعم المنتج الكويتي، لذا من المفترض تطبيق القرار الصادر من قبل الوزير المختص بالزام الجمعيات التعاونية شراء المنتج المحلي بنسبة 70%، ولكن هذا القرار جاء دون ان يكون هناك عقوبة لمن يخالف القرار.

? وهل تعتقد ان فرض العقوبة يحض الجمعيات على شراء المنتج الوطني؟

? مع إقرار وتنفيذ العقوبة الصارمة ضد الجمعيات التعاونية غير الملتزمة بشراء المحاصيل الزراعية المحلية، ستذلل المشاكل امام المزارعين في هذا الجانب، فالمزارع الكويتي يحتاج إلى تسويق منتجه في جميع الجمعيات التعاونية، لذا نحتاج قراراً حازماً بالزام الجمعيات التعاونية بشراء المنتج الوطني وعقوبات لمن يخالف هذا القرار.

? أغلبية المزارعين يؤكدون ان المنتج الوطني محارب؟

? نعم المنتج الوطني محارب من قبل بعض المتنفذين داخل الجمعيات التعاونية، وبعض تجار المستورد.

? هل الدعم الحكومي يكفي لتلبية احتياجات المزارعين؟

? الدعم الحكومي يعتبر كافيا شريطة اهتمام القطاع التعاوني والحكومة بتسويق المنتج الكويتي.

? هل هناك آلية محددة أو اسعار معينة يتم تحديدها للمنتج الوطني؟

? يجب أن يكون هامش الربح بنسب وأسعار معينة، ولكن تختلف من منتج لآخر، أي بحسب جودة المنتج نفسه، فهناك منتجات تحظى برعاية كبيرة من قبل بعض المزارعين من حيث نوعية التسميد والبذور والرعاية بالنبتة الواحدة من حيث التقليم والمحافظة عليها من الحشرات، وهناك صناديق تتراوح كلفتها بين 300 إلى 400 فلس، وأخرى تتجاوز كلفتها الـ 500 فلس، بحسب النوعية المستخدمة.

? أحيانا نشاهد بين الحين والآخر، رمي بعض المحاصيل الزراعية، ما السبب؟

? يحدث هذا الامر عند دخول الخضار المستورد البلاد ويحل محل المحلي والتي يكون موجوداً في السوق بكميات وفيرة، حيث يعطى الامر بتسويق المستورد في الجمعيات التعاونية، ما يضطر المزارعين إلى رمي المنتج المحلي في الحاويات.

? وما هو الحل؟

? معالجة هذه المشكلة من خلال التنسيق والتعاون مع الشركات الموردة للخضار، على تقنين الخضار المستورد من الخارج عندما يتوافر المنتج الكويتي بكميات كبيرة، بما يتماشى مع ضوابط «الرزنامة الزراعية».

? هل باستطاعة المزارع الكويتي حصاد المحاصيل الكبيرة التي تغطي حاجة السوق والتصدير إلى الخارج؟

? عند الاهتمام بالمنتج الكويتي واعطائه أولوية، بإمكان المزارعين تصدير المنتج الوطني إلى الخارج، إلى العراق مثلا، ولاشك ان التصدير إلى الخارج او التصديق في الخضار أفضل من رمي الفائض في الحاويات، حتى لا تذهب جهود المزارعين هباء منثورا.

? لاشك ان جائحة كورونا اثرت بشكل كبير على قطاعات الدولة، ما انعكس سلبا على القطاع الزراعي؟

? نعم تأثرنا كثيرا لاسيما في نقص اعداد الايدي العمالة ما يؤثر على كمية الانتاج، وكذلك في عدم توفير الكميات الكافية من الاسمدة والحديد والكربونايت والبذور، حيث ان المشاريع قلت دون تحقيق التطوير نظير ايقاف انتاج المصانع الخارجية في الخارج، ما أثر على المزارعين.

? المزارع مبارك الظفيري، سمعنا ان لك دوراً خفياً لصالح النشاط الزراعي، ما هذا الدور؟

? دائما نعمل للصالح العام بتطوير القطاع الزراعي ودعم المزارعين، وهناك سعي لكثير من الامور الكفيلة بحماية المنتج الكويتي وتسويقه وفق آلية منظمة محصنة من التلاعب، وعلى سبيل المثال لا الحصر قبل عامين بادرنا والنائب السابق الحميدي السبيعي بالعمل نحو إصدار قرار دعم المنتج الكويتي.

? بالنسبة للاسعار او تحديد الاسعار من قبل التجارة هل هي مرضية للمزارع؟

? الاسعار ليست مرضية لجميع المزارعين نظير الكلفة والجهود التي يقومون بها من خلال ممارسة النشاط الزراعي، ومن باب اولى إعطاء الاولوية للمنتج الوطني، غير اننا نجد الاولوية للمستورد.

? هل هناك برادات لتخزين المنتج الوطني؟

? لا يوجد، ولا بد من تخصيص مخزن للمنتج الوطني.

? ابو عبدالله، باعتبارك من كبار المزارعين تمتلك الخبرة الكافية، ما المطلوب لمعالجة مشكلة تسويق المنتج المحلي؟

? مطلوب القرار الصارم لدعم المنتج الوطني وتسويقه لدى جميع الجمعيات التعاونية، واشراك الجهات المعنية ذات العلاقة مثل هيئة الزراعة وجهاز المنافسة وحماية المستهلك وهيئة الغذاء واتحاد الجمعيات واتحاد المزارعين، بالاشراف على تسويق المنتج الكويتي داخل الجمعيات التعاونية، وعلى وزارة الشؤون اصدار قرارات حازمة تلزم الجمعيات التعاونية التي بشراء المنتج الكويتي.

? هل تعتقد ان الاتحاد يقوم بدوره المطلوب؟

? الاتحاد يقوم بدوره، ولكن هناك أيدي تحاول عرقلة الاتحاد مثل تجار المستورد وتجار الجمعيات التعاونية.

? وهل هيئة الزراعة تقوم بدورها المطلوب؟ وما المطلوب منها؟

? هيئة الزراعة مشكورة قائمة بدورها واكثر، ولكن المطلوب تفعيل دور وزارتي الشؤون والتجارة، نحو انشاء المزاد والتسويق عن طريقه باشراف التجارة لتلافي مشاكل التلاعب بالاسعار، مع تشديد وزارة الشؤون بالزام الجمعيات التعاونية بشراء المنتج الوطني.

? رسالة مهمة ترغب بايصالها من خلال اللقاء؟

? يجب ان يكون المنتج الكويتي من أولويات هيئة الزراعة، ودعمه لوصوله للمستهلك عن طريق الجمعيات التعاونية، فالمطلوب من اعضاء مجلس الادارة القيام بهذا الدور، فهم مشكورون دعموا الزراعة السياحية ولكن الافضل والاولى دعم المنتج الكويتي، لذا يجب وضع خارطة طريق او خطة عمل لدعم المنتج الكويتي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية التجارة والبلدية والشؤون وهيئة الغذاء مفادها الزام الجمعيات بشراء المنتج الوطني بصفة الاستعجال.

? هناك عزوف من المزارعين بنسبة كبيرة، لماذا؟

? من المؤكد ان المزارع اذا لم يجد الاهتمام الحكومي فسيبتعد عن الزراعة.

? بماذا تتميز مزرعة مبارك الظفيري؟

? نحرص على نظافة المنتج والتنوع في الإنتاج المطلوب بكميات كبيرة، فهناك آلاف الصناديق التي ترسل إلى السوق بشكل يومي لاسيما في أوقات أشهر الذروة، مثل الطماطم والخيار والفلفل البارد والحار والكوسة والقرع والزهرة والملفوف بالاضافة إلى الباذنجان، والبطاط.

? انت حريص ان يكون المنتج نظيفاً؟

? حريص جدا على نظافة المنتج قبل توفيره في السوق، بالرغم ان الامر يتطلب جهدا كبيرا.

? كيف نحصل على المنتج النظيفاً؟

? الحرص على الاهتمام بالنبتة منذ بداية غرسها وقبل ذلك حرث الارض، ورعايتها بالتسميد حتى تنمو المزروعات وتكبر ومن ثم إجراء عملية تقليم الورق.

? ماذا تطمح في المستقبل لتطوير المزرعة؟

? التوسع في الزراعة وزيادة البيوت المحمية التي اثبتت نجاحها وتوفير جميع الاصناف التي يحتاج إليها الموطنون.

? هل من كلمة أخيرة؟

? نطالب مجلس الوزراء باعتماد مزاد خاص بالمنتج الوطني يكون تحت اشراف الحكومة، وابتعاد القطاع الخاص عن تسويق المنتج الكويتي.

