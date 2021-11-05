مال وأعمال

لا تقتصر الرفاهية في فندق ريتز كارلتون البحرين في ضاحية السيف على ما يُمكن للمرء أن يراه، رغم وجود الكثير من التميز والابهار في الخدمات، بل يتعدي الامر خدمة الـ(خمسة نجوم) ليكون واحدا من بين اجمل عشرة فنادق في الخليج حيث يعتمد على مفهوم الضيافة العربية الاصيلة المستوحاة من تقاليد الشرق القديمة مجتمعة فيه مع العالم الحديث والمناظر الطبيعية البانورامية المطلّة على الخليج في أجواء استوائية ليكون واحدا من أكثر فنادق البحرين رفاهية وفخامة.

يقع هذا الفندق الفاخر على شاطئ المنامة، ويضم ملعبًا مكيفًا للاسكواش وملاعب للتنس ذات إضاءة ليلية على الشاطئ. ويحتوي على قسم للتسوق في الموقع مع 6 بوتيكات أنيقة.

ويقع فندق ريتز كارلتون البحرين على بُعد 25 دقيقة بالسيارة من مطار البحرين الدولي. ويبعد أقل من 10 كم عن متحف البحرين، أحد أكبر المتاحف في البلاد. وتطل غرف الضيوف في الفندق على مياه الخليج العربي اللازوردية أو على أفق مدينة المنامة الجميلة، وتشتمل جميع الغرف على تلفزيون تفاعلي بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية متعددة اللغات. ويتميز موقع المنتجع المطل على الشاطئ على طول الخليج العربي بشاطئ خاص من الرمال البيضاء يمتد إلى بحيرة وجزيرة خاصة.

