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عُقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية الفنانين الكويتيين مساء أمس في مقرها، بحضور الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج» وأعضاء الجمعية العمومية وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية، وعدد من الفنانين والإعلاميين وتم خلال الاجتماع المصادقة على التقريرين الإداري والمالي. وألقى الملحن القدير أنور عبدالله كلمة ثمن خلالها هذا الحضور وتلبية الدعوة للجمعية العمومية بانتهاء السنة المالية 30/9/2021. وأضاف قائلا: إن ما تحقق من أعمال على النحو المبين بالتقريرين الإداري والمالي والتي قام بها مجلس الإدارة لم تكن لتتحقق لولا الثقة التي منحت لأعضاء مجلس الإدارة، مؤكدا أن جمعية الفنانين الكويتيين ستستمر في العمل على الارتقاء في مستوى الحركة الفنية بالكويت. هذا، وقد جرت تزكية أعضاء مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين للدورة المقبلة (2021-2023)، وضم مجلس الإدارة الذي تمت تزكيته كلا من الفنان القدير عبدالعزيز المفرج والموسيقار أنور عبدالله، المخرج القدير عبدالله عبدالرسول، د. خالد القلاف، وجمال اللهو والفنان زبير العميري، والفنان فتحي الصقر. وقدم الفنانون والإعلاميون التهاني لمجلس الإدارة الجديد، الذين نالوا ثقة أعضاء الجمعية العمومية. وأقيمت أمسية فنية موسيقية، أحيتها فرقة موسيقى جمعية الفنانين الكويتيين، وضمت عدداً من الأصوات والعازفين الشباب، وقدمت بعض الأغاني، من بينها «يا نبع الوفا الصافي» و«البوشية»، و«يا هلي» و«لي خليل حسين»، حيث نالت الفقرات الغنائية إعجاب الحضور وتفاعله.

